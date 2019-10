EDGA será a instituição de solidariedade social oficial do Portugal Masters

Organização espalhada por 29 países em todo o mundo tem o estatuto de parceiro oficial do Portugal Masters desde 2016 e dez torneios foram organizados em Portugal nos últimos seis anos.

A Associação Europeia de Golfe Adaptado (EDGA) será a instituição de solidariedade social oficial do 13.º Portugal Masters, que decorrerá no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, de 24 a 27 de outubro.

EDGA (European Disable Golf Association) mudou a vida de muitos deficientes motores recorrendo ao poder do golfe.

A instituição é constituída por voluntários de federações de golfe nacionais de 29 países de todo o Mundo (incluindo a FPG), com o objetivo de ajudar mais de meio milhão de pessoas afetadas por limitações motoras a praticarem golfe.

Todas as receitas angariadas pela EDGA no Portugal Masters são oriundas da venda de programas diários; de uma competição de longest drive (drive mais longo) patrocinada pela Golfbreaks, que terá lugar na quarta-feira do Pro-Am, dia 23; e uma tômbola de rifas com prémios fantásticos.

Essas verbas serão destinadas a financiar o treino e a educação de jogadores adaptados bem como o desenvolvimento de vários projetos em Portugal.

No início deste ano, o European Tour anunciou o programa Golfers with Disability (Golfistas com Deficiência), gerido em conjunto com a EDGA.

A iniciativa consiste em dois torneios de 36 buracos (duas voltas de 18) a realizarem-se em simultâneo com dois dos torneios da Rolex Series, ou seja, dois dos maiores eventos do ano no Circuito Europeu.

O primeiro a concretizar-se foi o EDGA Scottish Open, ganho pelo irlandês Brendan Lawlor, uma prova efetivada paralelamente ao Aberdeen Standard Investments Scottish Open (Open da Escócia). O segundo será o EDGA Dubai Finale, que irá decorrer na sexta-feira e no sábado do DP World Tour Championship, no Jumeirah Golf Estates, no Dubai, o torneio que conclui a época de 2019 do European Tour.

O inglês Tony Bennett, residente em Portugal, é o presidente da EDGA e é também o responsável máximo do Programa de Inclusão e Deficiência da Federação Internacional de Golfe (Disability and Inclusion for the International Golf Federation).

“A EDGA está orgulhosa de ser a instituição de solidariedade social official do Portugal Masters. O apoio do European Tour nos últimos quatro Portugal Masters ajudou a transformar a vida de muita gente, tanto ao nível local como internacional”, disse Tony Bennett.

“A Edga tem uma forte ligação a Portugal. Nos últimos seis anos organizámos dez torneios e desenvolvemos diversos programas em centros de reabilitação, escolas e associações em Portugal. Os fundos angariados no Portugal Masters têm permitido à EDGA doar equipamentos, bibliografia e proporcionar o treino adequado a profissionais do setor e a treinadores um pouco por todo o país. A EDGA está a finalizer a tradução para português do livro “Mulligan: Tough Love and Second Chances”, acrescentou o britânico, também ele um reputado treinador profissional de golfe.

