Bis para Pedro Lencart e Leonor Medeiros

Pedro Lencart (CG Miramar) e Leonor Medeiros (CG Quinta do Peru) foram os vencedores nas provas masculinas e femininas do 4.º Torneio Cashback World que decorreu este fim-de-semana no percurso Ribagolfe II, no concelho de Benavente, repetindo ambos os triunfos que haviam obtido em Junho no 3.º Torneio, no Oporto Golf Club, em Espinho.

Um e outro partiram para a última volta no comando e terminaram com as melhores voltas do torneio, ampliando a vantagem sobre a concorrência – em homens houve 46 concorrentes, em senhoras oito. No sábado jogaram-se duas voltas para os homens, debaixo de chuva, e a terceira e última, a segunda para as senhoras, realizou-se no domingo já sob boas condições climatéricas.

Campenão nacional absoluto em 2015 e 2017, Pedro Lencart fez uma prova sempre a melhorar e foi o único que totalizou um agregado abaixo do Par, com 213 (-3), voltas de 73-71-69. Deixou o segundo classificado, o seu companheiro de clube e actual campeão nacional absoluto Daniel Rodrigues, que somou 218 (75-72-71), a cinco pancadas de distância.

Miramar colocou mais dois jogadores no top-5: Pedro Neves, em 4.º com 223 (74-75-74), e Alberto Costa Marques, em 5.º, com 224 (73-74-77). Afonso Girão (Oporto GC), líder aos 18 buracos, foi terceiro com 222 (70-78-74).

Na prova feminina, em apenas duas voltas e sem Sofia Sá (vencedora dos dois primeiros torneios do Circuito), a campeã nacional Leonor Medeiros somou 149 (79-70) para ganhar com seis pancadas de vantagem sobre a sua mais próxima concorrente, Beatriz Themudo (155, 83-72), do CG Orizonte. Berenice Nunes Pedro, do Lisbon Sports Club foi terceira com 165 (81-84).

A Campeã nacional Leonor Medeiros com Teresa Alves ao fundo © Vasco Vilhena/GolfTattoo/FPG

Alberto Costa Marques e Luciana Reis (Orizonte) foram os vencedores em net.

O 5.º Torneio Circuito Cashback World joga-se a 16 e 17 de Novembro na Quinta do Peru.

