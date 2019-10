Benfica e FC Porto doam receita a Cova da Piedade e Coimbrões

O Cova da Piedade anunciou este domingo que o Benfica ofereceu ao clube a sua parte da receita da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

A oferta, cujo valor não é revelado, deixou os responsáveis do clube de Almada, da II Liga, “extremamente sensibilizados”, informou o Cova da Piedade nas redes sociais.

“A decisão foi comunicada ao nosso presidente, sr. Paulo Veiga, no final do encontro, pelo presidente do Benfica, sr. Luís Filipe Vieira, antes de abandonar o recinto”, acrescenta o texto.

“Foi uma atitude da parte do presidente do Benfica que muitos nos honra e que faço questão de agradecer publicamente”, enalteceu Paulo Veiga, citado neste texto.

Pizzi e Vinícius, com dois golos cada, assinaram a vitória do Benfica por 4-0 no jogo desta sexta-feira.

Segundo o Maisfutebol, também o FC Porto abdicou da sua parte da receita de bilheteira (a que se junta a receita da transmissão televisiva) para a entregar ao adversário Coimbrões, que goleou por 5-0, na sexta-feira.

O valor oferecido ascenderá a cerca de 80 mil euros, o que praticamente paga o orçamento desta época do plantel sénior do Coimbrões, 10.º classificado da séria B do Campeonato de Portugal, o terceiro escalão do futebol português, acrescenta o mesmo site.