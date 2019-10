As palavras têm significado: algumas delas, porém, guardam sensações. A palavra “comunidade” é uma dessas. Sugere uma coisa boa: o que quer que “comunidade” signifique, é bom “ter uma comunidade,” “estar numa comunidade”. (…) As companhias ou a sociedade podem ser más; mas não a comunidade. Comunidade, sentimos, é sempre uma coisa boa. A comunidade é um lugar “cálido”, um lugar confortável e aconchegante. É como um tecto sob o qual nos abrigamos…, uma lareira diante da qual aquecemos as mãos num dia gelado. Lá fora, na rua, espreitam todo o tipo de ameaças. Aqui, na comunidade, podemos relaxar — estamos seguros, não há perigos ocultos em cantos escuros… (1)

