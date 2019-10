Perante o vazio das instituições, as ruas assumem o comando

Em Barcelona, o governo autonómico mantém-se por um fio e é hoje questionado abertamente pelo independentismo, enquanto em Madrid a temporada eleitoral já segue a todo o vapor, com a situação na Catalunha a servir para marcar diferenças. Num dos momentos mais críticos do processo independentista catalão, as instituições dão sinais de paralisia e privilegiam as agendas próprias. Na sua ausência, a iniciativa fica com as ruas. E aí, a sentença de prisão para os dirigentes independentistas representou um momento de viragem.

