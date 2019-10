Trump desiste de realizar o G7 no seu clube de golfe em Miami

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou a ideia de realizar a próxima cimeira do G7 no seu clube de golfe em Miami, na Florida.

“Devido à hostilidade louca e irracional dos media e dos democratas, não consideramos mais a possibilidade do Trump National Doral, em Miami, como sede do G7 em 2020”, escreveu Trump no Twitter.

“Vamos começar imediatamente a procurar outro lugar, incluindo a possibilidade de Camp David (Maryland). Obrigado!”, concluiu, referindo-se à casa de férias dos chefes de Estado americanos.

Trump, que enfrenta um processo de impeachment (destituição), tinha avançado com a possibilidade de levar a cimeira para um dos seus resorts, no final da reunião do G7 em Agosto, na cidade francesa de Biarritz, mas provocou uma onda de críticas e de dúvidas sobre possíveis conflitos de interesse.

Na quinta-feira, o chefe de gabinete do Presidente americano anunciou que o G7 se realizava no clube de golfe de Trump na Florida, decisão que foi agora cancelada.