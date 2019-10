O encontro com Salazar

No período final da sua existência, o meu pai passava muito tempo na Europa, sobretudo em Paris e em Lisboa. Em Portugal montou dois empreendimentos imobiliários, um turístico, no Algarve, o outro residencial, em Oeiras. A ele se devem os primeiros projectos no Alvor, que ficaram mais tarde na mão de Agostinho Silva, e vieram a integrar a Torralta. No alto de Oeiras lançou a construção do Parque Residencial Augusto de Castro, urbanização que ainda existe, e onde moravam alguns dos oficiais que fizeram o 25 de Abril. O Governo de Salazar criara um programa de financiamento bonificado para os militares que faziam comissões em África, a oferta residencial era escassa e muitos deles ali compraram apartamentos.

