Liverpool perde os primeiros pontos em Old Trafford

Dezassete jogos depois, o Liverpool voltou a perder pontos na Premier League. Os campeões europeus empataram neste domingo a um golo com o Manchester United em Old Trafford e falharam assim a oportunidade de igualar o recorde de 18 vitórias consecutivas do Manchester City no campeonato inglês.

Desde que há sete meses e 18 dias o Liverpool tinha empatado a zero no derby de Merseyside frente ao Everton de Marco Silva que Jürgen Klopp só sabia vencer na Premier League, mas o empate a um golo em Old Trafford acabou por ser um mal menor para o treinador alemão.

Num “clássico” do futebol inglês polémico, Rashford colocou o United a vencer aos 36’, num lance validado pelo videoárbitro apesar de parecer existir uma falta de Lindelöf no início da jogada.

Na segunda parte, o Liverpool demorou a reagir, mas depois de Klopp mexer na equipa (entradas de Chamberlain, Keita e Lallana), os “reds” subiram de produção e conseguiram empatar aos 85’: assistido pelo escocês Andy Robertson, Lallana desviou ao segundo poste e bateu o espanhol David de Gea.

Com o empate, o United, que não ganha há seis jogos, ficou intranquilo e o Liverpool esteve perto da vitória, mas o resultado manteve-se até final, permitindo que o City se aproxime ligeiramente da liderança: Guardiola tem agora seis pontos de atraso para Klopp.