Uma série escocesa da BBC na RTP2 — The Victim é um crime de 2019

Para variar, uma série escocesa da BBC na RTP2. Para não variar, uma série sobre um crime sangrento e seu julgamento com uma mulher no centro. The Victim estreia-se segunda-feira na RTP2, às 22h12, e vem com o elogio quase consensual da crítica britânica (e também norte-americana) e com Kelly MacDonald (Trainspotting, Boardwalk Empire, Este País não É para Velhos) como protagonista. É também uma estreia de saudar da RTP2 pelo facto de se tratar de uma série estreada em 2019 no seu país de origem. E é uma variação entre tantas séries na televisão por subscrição, ou no streaming, e tantas séries americanas.

