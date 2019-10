Carros submersos, inundações, voos desviados. Quase 340 ocorrências no Norte

A Protecção Civil registou este sábado 307 ocorrências no distrito do Porto e 41 em Braga devido ao mau tempo, sendo sobretudo relacionadas com carros submersos e inundações de estradas secundárias.

O comandante Pedro Araújo da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) fez às 16h30 um balanço das ocorrências relacionadas com a queda de chuva e que afectaram essencialmente os distritos do Porto e de Braga.

Imagens captadas em Matosinhos

Segundo Pedro Araújo, os concelhos mais afectados no distrito do Porto são a Maia e Matosinhos, onde há registo de várias estradas secundárias e veículos submersos pela água, bem como garagens e habitações inundadas.

As chuvas intensas que se registaram ao longo de toda a manhã, no Porto, provocaram inundações na via pública e pararam a circulação dos carros na A28 junto à Ponte de Leça da Palmeira e do porto de Leixões, avançou à Lusa fonte da GNR do Porto.

As condições meteorológicas adversas provocaram o desvio de pelo menos nove voos no Aeroporto Sá Carneiro, na Maia.

O comandante da ANEPC referiu também que o acesso à porta principal de um centro comercial da Maia ficou inundado o que está a impedir as pessoas de saírem do local, estando neste momento a aguardar que a água baixe.

De acordo com a Protecção Civil, o túnel de Paranhos está também inundado.

No distrito de Braga, a situação mais complicada foi ao final da manhã, em Vila Nova de Famalicão, onde o transbordo de uma linha de água provocou inundações em garagens e habitações e veículos submersos, explicou.

Pedro Araújo disse ainda que, neste momento, a chuva parou de cair no distrito do Porto, mas o número de ocorrências ainda está aumentar devido ao efeito dos escoamentos.

Mau tempo encaminha-se para sueste

A superfície frontal que atinge o continente e que trouxe precipitação intensa no norte do país está a encaminhar-se para sueste, mas não está prevista uma situação tão grave como a que ocorreu a norte.

Ricardo Tavares, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), revelou que a superfície frontal fria que hoje trouxe “mau tempo e precipitação intensa” no norte está a deslocar-se de noroeste para sueste, tendo já passado a região de Lisboa, estando agora a passar no distrito de Setúbal (cerca das 15h).

“No interior, ainda está mais inclinada, ainda vai nos distritos de Vila Real, Viseu, Coimbra e Santarém. Vai para sueste e, na sua passagem, vamos ter precipitação mais persistente. No entanto, não se prevê uma situação tão gravosa com a ocorreu esta manhã e início da tarde no litoral da região norte”, explicou Ricardo Tavares à Lusa.

Segundo o meteorologista, ao longo da tarde deste sábado, prevê-se que a superfície frontal “passe por todo o território do continente”, passando, gradualmente, a um regime de aguaceiros “que podem ser mais intensos no norte e centro e com trovoada”.

“Para amanhã [domingo] e próximos dias está prevista alguma nebulosidade, com possibilidade de existir pontualmente alguns aguaceiros e uma descida de temperatura”, adiantou Ricardo Tavares.