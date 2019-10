Maratona condiciona trânsito em Lisboa no domingo

Várias provas de atletismo em Lisboa vão obrigar ao condicionamento do trânsito em algumas das zonas da cidade a partir das 5h deste domingo. O alerta está a ser feito nas redes sociais da Câmara de Lisboa e da PSP.

Entre as 5h e o meio-dia o trânsito estará cortado na Avenida da República. Entre as 7h30 e as 11h juntam-se a Estrada do Guincho, a Avenida Rei Umberto II de Itália, a Avenida D. Carlos I e a Avenida Combatentes da Grande Guerra. A circulação na Marginal também será restringida entre as 7h30 e o meio-dia.

“A PSP aconselha-o a conduzir com precaução e a procurar alternativas”, lê-se no comunicado publicado na página do Facebook do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com a Câmara de Lisboa, até às 17h, os condutores também devem evitar a Ponte Vasco da Gama, Parque das Nações e a zona da Praça do Príncipe Perfeito, onde irão decorrer a Meia Maratona de Lisboa e a Prova Passeio Mimosa Avós e Netos.

Já a EDP Maratona de Lisboa (a maior das provas), entre as 8h e as 14h, tem início em Cascais e meta na Praça do Comércio. Os condutores também devem evitar as zonas de Cascais, Avenida da Índia até ao Mercado da Ribeira, entre as 8h e as 9h devido à realização da Maratona em Patins.

A circulação nos autocarros da Carris e no metro de Lisboa também poderão contar com uma maior afluência do que o normal durante o dia de domingo visto que os participantes das provas com dorsais poderão viajar gratuitamente nos transportes para chegar aos locais de começo das provas ou para o regresso a casa, no final.