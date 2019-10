Forte chuva no Norte do país causa inundações e obriga a desviar voos

O distrito do Porto vai manter “o registo de precipitação intensa” até às 15h00 deste sábado, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), que prevê o aumento do número de ocorrências devido à chuva forte.

“Estamos a assistir a um pico de precipitação mais intensa neste momento no distrito do Porto. É a situação mais gravosa que temos em curso. No momento, para o distrito do Porto temos 52 ocorrências e para o distrito de Braga 34 ocorrências, desde as 00h00 de hoje, sendo que estas ocorrências se registaram maioritariamente nas últimas horas, já depois das oito da manhã”, explicou, pelas 13h20, à agência Lusa o comandante Pedro Araújo da ANEPC.

Segundo este responsável, o distrito do Porto “vai manter este registo de precipitação intensa, previsivelmente, até mais uma hora e meia”, razão pela qual “é expectável que o número de ocorrências venha a aumentar”.

“A linha de instabilidade que originou a precipitação intensa em Braga já passou, neste momento está a afectar o distrito do Porto, onde pensamos que mantenha este quadro de precipitação intensa até sensivelmente às 15h00”, frisou o comandante Pedro Araújo.

Quanto ao distrito de Braga, a ANEPC tem o registo de vários carros e caves submersas devido ao transbordo de uma linha de água.

“Temos a indicação de que há um conjunto de habitações, nomeadamente de caves e menos um e menos dois de edifícios habitacionais, que se encontram totalmente inundados. A via inundou e, consequentemente, estes pisos que estão na cota zero ou abaixo da cota zero do solo estão completamente inundados”, relatou este operacional da ANEPC.

Contudo, o comandante Pedro Araújo salienta que a situação no distrito de Braga “é de reposição de alguma normalidade, nomeadamente com a intervenção dos bombeiros”, enquanto a situação no distrito do Porto “ainda não é de normalidade, bem pelo contrário, é de tendência para se agravar em numero de ocorrências, uma vez que o efeito de escorrência começa agora a fazer-se notar nos pontos mais baixos e nas zonas historicamente inundáveis”.

Voos desviados no aeroporto do Porto

As “condições meteorológicas adversas” estão provocar o desvio de pelo menos nove voos no Aeroporto Sá Carneiro, distrito do Porto, disse à Lusa fonte oficial da ANA Aeroportos.

Há pelo menos nove voos que deviam ter chegado durante esta manhã de sábado ao Aeroporto de Sá Carneiro, no distrito Porto, mas foram todos desviados, pode ler-se no sítio da Internet da ANA Aeroportos sobre “Informação de Chegadas e Partidas”.

O voo das 11h10 com origem de Frankfurt (Alemanha) pela companhia aérea Lufthansa foi desviado, bem como o voo das 11h35 da Ilha da Terceira (Açores/Portugal) da Ryanair.

Desviados foi também o voo das 11h50 de Milão/Bérgamo (Itália) da Ryanair, o voo das 11h50 de London (Stansted/Reino Unido) da Ryanair, bem como o voo das 11h55 de Nantes (França) da Easyjet.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O voo das 11h55 de Toronto (Canadá) da Azores Airline também aparece como “diverted”, tal como o voo das 12h de Manchester (Reino Unido) da Ryanair ou o voo das 12h45 de Veneza da Ryanair.

Segundo fonte oficial da ANA Aeroportos, o desvio dos voos está relacionado com “as condições meteorológicas adversas”, remetendo mais explicações para mais tarde.

Entre as 11h00 e as 13h33 de hoje apenas três voos - Lisboa, Paris e Genova - aterram no Aeroporto Sá Carneiro, indica no sítio da Internet da ANA Aeroportos.