A minha A.R.C.A.

Crónica

Faz agora 50 anos que foi criada a Associação Recreativa e Cultural de Amorim (A.R.C.A.), que tinha nas suas folhas de sócios a esmagadora maioria dos jovens e a maioria da população. Esta ARCA não era mais do que todas as milhares de ARCAS que se criaram no país. Mesmo nas noites mais escuras de solidão havia quem levantasse o recreio comunitário e a cultura sempre desafiante.