Santana Lopes não se candidata mais em legislativas

Desiludido com os resultados das eleições legislativas, Pedro Santana Lopes não se dá como “morto político”. Neste sábado ao Expresso, diz querer cumprir os dois anos que faltam à frente do Aliança.

Santana Lopes não foi eleito deputado e culpa a comunicação “tradicional” do partido pelo mau resultado, comparando com a campanha “do imaginativo Iniciativa Liberal”. Diz também que muita gente pensava que para votar no antigo primeiro-ministro era preciso meter a cruz no PSD.

Sobre o futuro rejeita apenas uma nova candidatura à Assembleia da República, mas não excluí uma — hipotética e irónica — candidatura ao FMI ou à (inexistente) Freguesia de Alguidares de Baixo, mostrando-se disponível para novos desafios.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com uma dívida acumulada a rondar os 70 mil euros num partido com pouco mais de um ano de existência, o Aliança pede donativos aos militantes num valor entre os 100 e os 500 euros.

Nas últimas legislativas, a que o Aliança concorreu pela primeira vez, o partido não conseguiu eleger nenhum deputado nem chegar ao patamar dos 50 mil votos.