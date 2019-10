PSD já tem dois candidatos à liderança e pode ter segunda volta das directas

Foi com um vídeo no Youtube que Miguel Pinto Luz decidiu anunciar que é candidato à liderança do PSD. O vice-presidente da Câmara de Cascais é assim a segunda figura do partido a assumir que está na corrida eleitoral interna, depois do ex-líder parlamentar Luís Montenegro. Falta saber qual será a decisão de Rui Rio, mas no cenário de três candidatos uma segunda volta nas directas ganha força.

