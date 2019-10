Presidente da Generalitat pede negociações urgentes a Sánchez

O governo catalão pediu neste sábado uma reunião urgente com o presidente do Governo espanhol em funções, Pedro Sánchez, para abordar a crise na região autonómica. “Instamos Sánchez a marcar dia e hora para uma negociação sem condições, como é sua obrigação”, disse o presidente da Generalitat, Quim Torra, que estava acompanhado pelo vice-presidente, Pere Aragonès.

Torra reuniu de manhã com os presidentes de câmara de cidades da Catalunha – Girona, Tarragona e Lleida; Ada Colau a autarca de Barcelona, do Barcelona em Comum, não quis participar – e com alguns conselheiros (ministros) catalães para avaliar o dia de sexta-feira, em que se realizou uma marcha de cerca de 500 mil pessoas, uma greve geral e mais uma jornada de desobediência cívica. O dia acabou em violência, pela quinta vez consecutiva desde que foram anunciadas, na segunda-feira, as condenações entre nove a 13 anos de prisão para os dirigentes independentistas que participaram no referendo de Outubro de 2017, considerado ilegal pela Justiça.

Nem Torra nem Aragonès se referiram de forma incisiva à violência. “O desejo de independência expressou-se pacificamente. A violência nunca será a nossa bandeira. Fazemos um apelo conjunto à responsabilidade e nenhuma forma de violência nos representa”, disse apenas o presidente da Generalitat.

O vice-presidente catalão criticou a “atitude do Governo espanhol”. “Estamos numa situação grave, em primeiro lugar por uma sentença injusta dada a representantes da Catalunha”, disse, citado pelo La Vanguardia.​ E criticou a Polícia Nacional por considerar que está a actuar de forma desproporcional à ameaça dos protestos.

Não houve, para já, resposta do Governo ao apelo de diálogo de Torra. Mas o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, que está em Barcelona, criticou Torra e a sua equipa por não mencionarem a violência e defendeu que não houve “desproporcionalidade” no uso da força. “Ninguém entende que ministros falem minutos e minutos e não condenem. Devem escolher o caminho das instituições democráticas porque não há outro caminho”, disse, citado pelo El País.

O ministro disse que “em poucas ocasiões houve” em Espanha “violência com estas características”, explicou que está a ser investigado se há uma coordenação dos grupos violentos e elogiou todas as polícias mobilizadas em Barcelona “sem distinção de cores de uniformes”. Torra, quando criticou a polícia, não mencionou os Mossos, a polícia catalã.

Agradecer à polícia

A violência de sexta-feira à noite na Catalunha fez 182 feridos, 152 deles em Barcelona, segundo os dados oficias. Os restantes são de Girona, Tarragona e Lérida.

Um total de 83 pessoas foram detidas, segundo o Ministério do Interior citado pela AFP.

Na manhã deste sábado, com o cheiro a queimado ainda a sentir-se nas ruas onde dos confrontos, os serviços de limpeza retiraram pedras, vidros e cartuchos de balas de borracha.

No centro da cidade, junto à Via Laietana, grupos radicais e a polícia entraram em confronto, com um lado a atirar pedras e objectos metálicos, e o outro a responder com balas de borracha, gás lacrimogéneo e, pela primeira vez, com canhões de água.

Na zona onde os confrontos foram mais intensos, na Laietana, algumas pessoas cumprimentava nesta manhã a polícia, relata o enviado do PÚBLICO, João Ruela Ribeiro - houve quem oferecesse flores e alimentos aos agentes. E um dos que quis ir cumprimentar os agentes foi Manuel Valls, o antigo primeiro-ministro francês que é agora político na Catalunha, tendo sido eleito para a Assembleia Municipal de Barcelona (candidatou-se a presidente da câmara com o apoio do Cidadãos, mas perdeu).

Foto Manuel Valls JRR

Antes dos confrontos da noite, mais de meio milhão de pessoas manifestaram-se pacificamente em Barcelona, quando se juntaram cinco marchas contra as sentenças aplicadas aos dirigentes independentistas que participaram no referendo de 2017.

Os protestos e a violência começaram na segunda-feira em toda a Catalunha, mas sobretudo em Barcelona, na segunda-feira, mal foi conhecida a sentença que condenou os independentistas catalães a penas entre os nove e os 13 anos de cadeia.