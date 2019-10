Johnson pode suspender votação do acordo se for aprovada emenda para adiar o “Brexit”

A eventual aprovação de uma emenda ao acordo do “Brexit”, movida este sábado por dois deputados da oposição a Boris Johnson, pode levar o primeiro-ministro britânico a suspender a votação ao documento trazido de Bruxelas. A proposta apresentada por Oliver Letwin (conservador) e Hillary Benn (trabalhista) obriga o Governo a pedir à União Europeia novo adiamento da saída, que ficaria dependente da aprovação, pelo Parlamento, de toda a legislação necessária para a ratificação e entrada em vigor do seu acordo.

A emenda tem como principal propósito impedir que a facção hard-brexiteer do Partido Conservador chumbe a lei final sobre a saída do Reino Unido da UE e precipite o país para uma saída sem acordo, depois de dar o seu consentimento ao texto apresentado este sábado por Johnson. Caso seja validada, Johnson terá de enviar uma carta aos 27 até às 23h deste sábado, a pedir uma extensão do prazo de saída, nos termos da Lei Benn – aprovada há cerca de um mês, pela oposição, para travar uma saída desordenada a 31 de Outubro.

Com os partidos da oposição decididos a votar favoravelmente a emenda de Letwin e Benn, Downing Street pondera seriamente retirar a sua moção e agendar uma nova votação para a próxima terça-feira, que terá como objecto a proposta de lei para a saída. Esse cenário implicaria a apresentação da legislação anexa ao acordo logo na segunda-feira.

Uma vez que a votação da emenda em causa precede a votação da moção do Governo – que pede aos deputados que aprovem o seu acordo – só depois de votada, ao início da tarde deste sábado, é que se saberá qual vai ser a jogada de Johnson.

Esta possível troca de planos não era o cenário pretendido pelo primeiro-ministro, que chegou ao Parlamento motivado por ter conseguido renegociar com a UE um acordo que todos davam como perdido e esperançoso em conseguir os 320 votos necessários para o aprovar.

No caso de a votação do acordo do “Brexit”​ se manter na agenda, não há garantias sobre o seu desfecho. Sem maioria na Câmara dos Comuns e com os seus aliados do Partido Democrático Unionista da Irlanda do Norte a prometerem chumbar o acordo, o Governo precisa dos votos de quase todos os deputados conservadores – incluindo os brexiteers mais duros e os tories, como Letwin, que foram expulsos do grupo parlamentar por quererem lutar contra o no-deal –, bem como de cerca de uma dezena de trabalhistas.

Segundo as contas da BBC, neste momento há 310 deputados dispostos a votar favoravelmente o acordo e 302 decididos a votar contra, pelo que o resultado final dependerá dos 27 indecisos. Cálculos que, naturalmente, podem dar uma grande volta consoante a aprovação ou rejeição da emenda de Letwin e Benn.

No discurso de abertura da sessão extraordinária, Johnson implorou aos deputados que aprovem o que considera ser “a melhor solução possível” para o divórcio com a UE e que o ajudem a “sanar as divergências” existentes na política britânica.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Se existir algum sentimento que pode unir a opinião pública, bem como um número crescente de representantes europeus, é o desejo ardente de resolvermos o ‘Brexit’. Um novo adiamento seria inútil, dispendioso e profundamente corrosivo para a confiança da população”, atirou o primeiro-ministro.

Em resposta a Johnson, o líder do Partido Trabalhista criticou o acordo e voltou a desafiar o primeiro-ministro a levá-lo a referendo a par da permanência do Reino Unido na União Europeia.

“A aprovação deste acordo não vai por fim ao ‘Brexit’, não oferece garantias e, por isso, a população tem de ter a palavra final. O Labour não está preparado para vender as comunidades que representa, nem o seu futuro”, defendeu Jeremy Corbyn.