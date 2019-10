Destino do acordo e da batalha do “Brexit” é decidido hoje nas trincheiras de Westminster

É num ambiente de enorme tensão que o Parlamento de Westminster abre extraordinariamente as suas portas, este sábado, para mais uma votação que se apresenta como decisiva no já longo e extenuante processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Três meses depois de ter sucedido a Theresa May, investindo sobre inimigos e aliados com uma das estratégias mais disruptivas e agressivas de que há memória na política britânica, em nome do cumprimento do “Brexit”, Boris Johnson chega à Câmara dos Comuns com um acordo renegociado, mas sem quaisquer garantias de que tem os 320 deputados necessários para o aprovar.

