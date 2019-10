Boris Johnson confirma que vai pedir novo adiamento do “Brexit”

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, confirmou na noite deste sábado ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que a carta a pedir um novo adiamento do “Brexit” vai ser enviada ainda hoje.

Johnson, diz a Reuters, telefonou a Tusk para fazer o anúncio.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Bruxelas, fontes oficiais disseram que o presidente do Conselho Europeu vai “começar a consultar os líderes europeus para saber como reagem” à decisão do Governo de Londres. “O processo vai demorar alguns dias”, disseram as mesmas fontes.

Apesar do envio da carta, Johnson escreveu este sábado aos deputados do Partido Conservador e que lhes diz que “não vai negociar um adiamento" da saída do Reino Unido da União Europeia.

Na carta, citada pelo jornal The Telegraph, o primeiro-ministro britânico diz que, em vez disso, vai dizer a Bruxelas que “um novo adiamento não é a solução”. Acrescenta que “é até possível” que a UE rejeite o pedido.