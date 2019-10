Centenas de milhares nas ruas de Londres contra o "Brexit"

Centenas de milhares de apoiantes da iniciativa People's Vote (O voto do povo) reuniram-se este sábado à porta do Parlamento britânico, em Londres, depois de terem marchado pelas ruas de Westminster em protesto sobre o acordo do "Brexit". Os organizadores dizem que até um milhão de pessoas terão participado na marcha, com os manifestantes a viajarem de várias cidades do Reino Unido para participarem na marcha que começou em Park Lane, no centro de Londres, e terminou na Praça do Parlamento.

Foi lá que a aprovação de uma emenda que obriga o Governo a adiar a saída da União Europeia (UE) enquanto não for aprovada a legislação necessária para ratificar o acordo final foi recebida com fortes aplausos da multidão. A mudança de planos não era o cenário pretendido pelo primeiro ministro britânico, Boris Johnson, que suspendeu a votação ao documento trazido de Bruxelas e recusou-se a pedir mais um adiamento do "Brexit".

Não é a primeira vez que Londres é palco de protestos contra a saída da UE. Em Março, centenas de milhares de pessoas juntaram-se para pedir um novo referendo ao "Brexit".