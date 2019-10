Pelo rio Loire, um passeio de futreau e uma garrafa de vinho

Estamos espraiados no convés de um futreau, com uma garrafa de Paul Buisse branco, queijo de cabra e a companhia do rio Loire e do vale que o observa. Por momentos, voltamos à Idade Média. Somos vikings, olhamos pasmados para as vilas, para as grandes obras arquitectónicas (os châteaux) e para os terrenos que foram cultivados e moldados por séculos de interacção entre as populações locais e as características do próprio Loire. Conquistamos. Brindamos a Ragnar Lodbrok.

