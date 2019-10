A magia de Domaine des Huards está na vinha e no solo

“A biodinâmica é um modo de cultura, uma visão do mundo, uma filosofia. É tudo isso e muitas outras coisas.” Mas melhor do que ler isso num livro pousado na quinta Domaine des Huards, Cour-Cheverny, é seguir através da adega e das filas de videiras com ervas “daninhas” – veremos entretanto que de nocivas nada têm – os passos de Michel Gendrier e do seu filho Alexandre, respectivamente sexta e sétima gerações de vinhas, que desde 1998 se transformaram em culturas biodinâmicas nesta propriedade, 40 hectares intimamente ligados à história da casta Romorantin.

