No Antunes há comidas fartas, tradição e sabores tripeiros

A fartura não é só nas comidas. Nota-se também pela casa apinhada e mais gente ainda à espera de mesa junto ao balcão, mesmo que nos últimos anos as obras de ampliação tenham acrescentado uma segunda sala, a par de um ar mais moderno e renovado. Perdura, no entanto, o aspecto acolhedor e um certo estilo rústico e familiar que mantêm inalterada a identidade que corresponde ao mais de meio século que o Antunes leva de porta aberta no Porto.

Continuar a ler