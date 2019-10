Tribunal de Contas Europeu audita a troca de dados fiscais dentro da UE

Como estão as autoridades tributárias dos países da União Europeia (UE) a utilizar as informações fiscais que começaram a trocar entre si em larga escala nos últimos anos? A resposta será dada no próximo ano pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE), que decidiu lançar uma auditoria para avaliar como está a funcionar todo o sistema de intercâmbio de dados entre os 28 parceiros da UE.

