V. Guimarães eliminado da Taça de Portugal pelo Sintra Football

O Vitória de Guimarães é o segundo emblema da I Liga a ser eliminado na terceira eliminatória da Taça de Portugal, depois de o Sporting ter caído aos pés do Alverca, na quinta-feira. Neste sábado, os vimaranenses empataram a um golo no terreno do Sintra Football, emblema do Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol nacional, e no desempate nas grandes penalidades viria a falhar dois castigos máximos, contra nenhum dos seus opositores, que triunfaram por 4-3.

O brasileiro Elvis inaugurou o marcador no segundo tempo, na conversão de uma grande penalidade, para o Sintra Football, mas um golo quase em cima dos 90’, da autoria de Davidson (86') repôs a igualdade inicial e levou a partida para prolongamento.

Nos 30 minutos adicionais, contudo, nenhuma equipa marcou, levando o desempate para as grandes penalidades, onde os quatro jogadores do Sintra Football não falharam, enquanto João Carlos Teixeira e Marcus Edwards não foram capazes de marcar para os vitorianos.