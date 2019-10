Real Madrid perde em Maiorca e oferece liderança ao Barcelona

O Real Madrid perdeu neste sábado em casa do Maiorca, por 1-0, em jogo da nona jornada da Liga espanhola de futebol, e ofereceu a liderança isolada da prova ao Barcelona, que antes tinha vencido em Eibar (3-0).

Um golo de Lago Júnior, logo aos sete minutos, após uma boa jogada individual do avançado, impôs a primeira derrota nesta edição de “La Liga” aos madrilenos, que acabaram a jogar com 10, após a expulsão de Odriozola, aos 74’.

A equipa de Zinedine Zidane começou o jogo na ilha maiorquina pressionado pelo Barcelona, que começou o dia a vencer por 3-0 em casa do Eibar, com tentos de Messi, Griezmann e Suárez, assumindo a liderança provisória, com 19, mais um que os “merengues”.

Assim, os campeões em título passam a ocupar o primeiro posto, por troca com o emblema da capital, que na terça-feira visita, na Turquia, o Galatasaray, para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Por seu lado, o Maiorca regressa este ano ao principal escalão do futebol espanhol e somou a terceira vitória, a segunda de forma consecutiva, saindo da zona de despromoção e passando a ocupar o 14.º lugar, com 10 pontos.