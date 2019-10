Sp. Braga não escorregou em Leça da Palmeira

Com poupanças q.b., mas sem facilitar, o Sp. Braga passou em Matosinhos e afastou o Leça na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Frente a uma equipa do Campeonato de Portugal, os bracarenses souberam adaptar-se a um relvado pesado e escorregadio, assegurando a qualificação com uma vitória, por 3-1. Wilson Eduardo, por duas vezes, e Ricardo Horta fizeram os golos dos minhotos, Adilson marcou pelo clube de Leça da Palmeira.

Com muitas novidades no “onze” (Eduardo, Diogo Viana, Wallace, Caju, Agbo, Trincão e Rui Fonte), o Sp. Braga tinha pela frente uma equipa que está a realizar um bom início de temporada (2.º classificado na Serie B do Campeonato de Portugal) e acabou por realizar uma exibição sóbria e competente.

Num relvado fustigado pela muita chuva que caiu durante o dia na região de Matosinhos, os bracarenses tiveram as primeiras oportunidades, mas aos 17’ Eduardo sentiu dificuldades para travar um remate de fora da área de João Van Zeller. O domínio, no entanto, era dos minhotos que acabaram por chegar à vantagem com naturalidade: após um cruzamento de Trincão, Wilson Eduardo fez de cabeça o primeiro golo.

A partir daí a partida ficou ainda mais cómoda para o Sp. Braga, que chegou ao segundo antes do intervalo. Após um contra-ataque, Ricardo Horta ficou isolado perante Gustavo e bateu pela segunda vez o guarda-redes leceiro.

Na segunda parte o filme do jogo não foi diferente e a equipa de Sá Pinto repetiu a receita para voltar a marcar. Novamente após um contra-ataque, Trincão desmarcou Rui Fonte e o avançado assistiu Wilson Eduardo, que aproveitou para bisar na partida e fazer o terceiro. Já nos cinco minutos finais, Adilson fez o golo de honra dos leceiros.