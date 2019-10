Os livros de Elif Shafak querem reumanizar quem foi desumanizado

Elif Shafak estava muito intrigada com o que se passa na nossa mente nos minutos seguintes à morte, depois de o coração deixar de bater. A ciência diz-nos que depende de pessoa para pessoa, mas pode demorar dois, três ou até dez minutos até que ela pare completamente. A questão que quis colocar a si própria, como escritora, foi o que acontece durante aquele período de tempo.

“Os mortos lembram-se de alguma coisa? E se sim, lembram-se de quê, das boas memórias?”. Foi desta pergunta que nasceu o último romance da escritora turca radicada em Inglaterra, cuja edição inglesa tem por título 10 Minutes 38 Seconds in This Strange Land – o livro chegou à lista dos finalistas do Prémio Booker de 2019, atribuído na passada segunda-feira a Margaret Atwood e a Bernardine Evaristo. Ao mesmo tempo, contou Elif Shafak na Feira do Livro de Frankfurt, lembrou-se de uma tragédia real que aconteceu em Istambul, não há muito tempo: uma trabalhadora do sexo transgénero foi brutalmente assassinada, e atirada para um caixote de lixo como “um insulto final”.

Daí nasceu a história de Leila, prostituta num velho bordel de Istambul que a cada minuto post-mortem mergulha numa memória sensorial: o cheiro do cardamomo no café, de um estufado de cabra, da mistura de limão e açúcar que as mulheres usam para depilar as pernas enquanto os homens estão na mesquita. Elif Shafak escreveu o livro numa altura em que não podia viajar para a Turquia, onde foi acusada de traição à pátria devido ao romance A Bastarda de Istambul (Jacarandá, 2015), e sentia falta daquela cidade o tempo todo. Para a ainda autora de A Cidade nos Confins do Céu (Jacarandá, 2016) e de Três Filhas de Eva (Quetzal, 2018), Istambul é uma cidade feminina, embora seja difícil vê-lo à primeira vista porque as ruas e as praças pertencem aos homens. “Eu quero que as mulheres reclamem o espaço público. Quero lembrar, a mim própria e aos meus leitores, que aquela cidade sempre foi vista como uma mulher forte, quer pelo império otomano quer pelo império bizantino. Istambul tem essa tradição, por isso desejo que as mulheres reclamem esse espaço público a que têm direito. É muito importante para mim.”

"Em frente à morte, somos todos iguais"

Leila, a protagonista do novo romance da autora, vem de uma família muito conservadora e religiosa, uma família polígama, com duas mães. “Mas não é fácil ser mulher numa sociedade tão patriarcal como a turca”, disse Elif Shakaf à sua plateia em Frankfurt, contando que viveu a sua juventude numa parte da cidade que nos anos 90 se encheu de artistas, boémios e feministas, reflectindo de alguma maneira a complexidade do país. “Estava lá na noite do grande sismo, em 1999, em que morreram muitas pessoas. Na nossa rua havia um homem muito religioso que nunca se dirigia a minorias sexuais. Naquela noite, nunca o esqueci, enquanto saíamos das nossas casas, vi-o abrir um pacote de cigarros, com as suas mãos trementes, e a oferecê-lo à minha vizinha transgénero. Ela estava a chorar e começaram a fumar juntos. Em frente à morte, somos todos iguais. No dia seguinte, ele voltou a não lhe dirigir a palavra.”

Elif Shakaf também cresceu educada por duas mulheres, a mãe e avó. A primeira era muito moderna e ocidentalizada, uma mulher racional. A segunda era o oposto, e muito espiritual. Nascida em Estrasburgo em 1971, a sua primeira casa estava cheia de estudantes que fumavam Gauloises, liam Jean-Paul Sartre e discutiam a revolução. Quando o casamento dos seus pais colapsou, o pai ficou em França e ela foi viver com a mãe para um bairro muito conservador de Ancara, a capital turca. Como a mãe era uma divorciada recente, e isso era mal visto pela sociedade, queriam arranjar-lhe um novo marido. Foi a avó de Elif, que não tinha estudos, que se opôs, insistindo que a filha voltasse a estudar na universidade porque precisava de ter um diploma e uma carreira para ter o poder de fazer escolhas na vida. “Quero partilhar esta história convosco porque o que teve um grande impacto em mim, na minha vida, naquilo no que sou hoje, foi a solidariedade entre estas mulheres. Eram muito diferentes, mas apoiaram-se uma à outra. Acredito no poder da irmandade entre mulheres, mesmo se vindas de mundos e com percursos diferentes”, sublinhou em Frankfurt.

O que 10 Minutes 38 Seconds in This Strange Land nos quer mostrar é que todos temos duas famílias: a de sangue ou das pessoas com quem crescemos, e a dos amigos que vamos fazendo ao longo da vida. “Não mais do que cinco ou seis”, diz Elif Shafak, “pessoas que testemunham as nossas viagens, que conhecem as nossas vulnerabilidades, que nos agarram quando tropeçamos”. E que nos salvam da família original, se for caso disso.

“O que vi em países como a Turquia, em que o espaço público se tornou cada vez mais intolerante, é que é difícil ser-se diferente, seja por que razão for: quer pela identidade sexual, pelas posições políticas, pela cor da sua pele”, contou Elif. É aí que a solidariedade, a irmandade e a ajuda se tornam ainda mais importantes.

Para onde vão os refugiados quando morrem

Apesar de tudo, Istambul foi mudando e Elif Shafak pôde testemunhar como a cidade serviu de bolha de salvação para muitas minorias vindas de diversas zonas do Médio Oriente. Este novo romance é muito inspirado por pessoas que a escritora conheceu ou por acontecimentos reais, e também por um peculiar cemitério que existe na Turquia: “É o ‘Cemitério dos que não têm companheiros’. Não tem nomes, não tem placas, só tem números. São filas e filas de números. É um local onde as pessoas foram transformadas em números. Quando se investiga, percebe-se que muitos dos que lá estão enterrados pertenciam à comunidade LGBTQI. Outros foram rejeitados pelas suas famílias. Há também campas de bebés que não foram desejados, suicidas que não tiveram funeral, trabalhadores do sexo.”

Nos últimos tempos, tornou-se também o cemitério dos refugiados. “Todos os dias lemos nas notícias histórias de refugiados que morreram a tentar chegar à Europa. Para onde são levados estes corpos? Para este lugar muito triste, muito estranho, onde um refugiado sírio ou afegão pode estar enterrado ao lado de um trabalhador do sexo turco. Quis pegar nestes números e tentar fazer o processo inverso: dar-lhes um nome, uma história. Acredito realmente que a literatura tem de reumanizar quem foi desumanizado”, concluiu a escritora, que este sábado participa com Margaret Atwood, Maja Lunde e Colson Whitehead numa gala de bestsellers organizada pela feira.