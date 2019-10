Matthias De Groof: “Agora sabemos que o colonialismo está vivo e esperneia”

A sessão Descolonizar a Memória, DocLisboa, dia 20 às 15h30, na Culturgest, exibe dois filmes que problematizam o colonialismo. Palimpseste du Musée d’Afrique, de Matthias De Groof, e A Story from Africa, do afro-americano Billy Woodberry, narrado por intrigantes fotografias de uma campanha de pacificação em 1907 no sul de Angola.

Continuar a ler