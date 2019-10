Fim-de-semana de chuva e trovoada. Oito distritos sob aviso amarelo

Vai ser um fim-de-semana de chuva e com grande parte do país sob alerta. Oito distritos do continente vão estar sob aviso amarelo no sábado devido à previsão de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoadas e rajadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA): Viseu, Porto, Guarda, Santarém, Leiria, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso amarelo entre as 12h e as 21h.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Lisboa, Leiria e Coimbra por causa da previsão de vento forte com rajadas da ordem dos 80 quilómetros por hora entre as 11h e as 18h de sábado.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

Para esta sexta-feira prevê-se aguaceiros em todo o território continental e máximas de 21ºC em Lisboa e Setúbal, 18ºC no Porto e em Braga, 16º em Bragança e Vila Real, 19ºC em Coimbra, 20ºC em Leiria, 21ºC em Évora e Beja e 23ºC em Faro.

Para sábado, também com previsão de chuva em todo o país, o IPMA antecipa uma descida da temperatura máxima: 19ºC em Lisboa e Setúbal, 16ºC no Porto e em Braga, 12ºC em Bragança, 14ºC em Vila Real, 17ºC em Coimbra, 19ºC em Leiria, 20ºC em Évora e Beja e 21ºC em Faro.

É ainda expectável a queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

A situação meteorológica deverá melhorar no domingo, segundo o IPMA, com previsão de aguaceiros apenas para o Litoral Centro e Norte e para o distrito de Bragança.