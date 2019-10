PSD impugna decisão da CNE e pede revisão da lei eleitoral

O PSD não se conforma que os votos por correspondência dos círculos da emigração que chegaram sem cópia do cartão de cidadão sejam considerados nulos e entregou nesta sexta-feira uma reclamação junto do Tribunal Constitucional (TC), a pedir a revisão dos resultados das legislativas de dia 6 nos círculos eleitorais da emigração. Com esta reclamação, a que o TC terá de responder até ao início da manhã de quarta-feira, fica suspensa a publicação dos resultados eleitorais e consequentemente a instalação da nova Assembleia da República e tomada de posse do Governo.

