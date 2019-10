PSD apresentou reclamação por votos da emigração. Publicação de resultados está suspensa

O PSD entregou uma reclamação junto do Tribunal Constitucional a pedir a revisão dos resultados das eleições legislativas de 6 de Outubro nos círculos eleitorais da emigração, apurou o PÚBLICO. O Tribunal Constitucional está a proceder à notificação dos mandatários das diferentes candidaturas para serem ouvidos sobre o assunto. Os sociais-democratas querem que os votos nulos sejam contabilizados como abstenção.

Entretanto, a Comissão Nacional de Eleições suspendeu o envio dos resultados eleitorais para publicação no Diário da República, o que atrasa a posse da Assembleia da República e do Governo, previstas para terça e quarta-feira respectivamente.

A percentagem de votos dos emigrantes nulos (22,33%) foi uma das surpresas da contagem dos votos dos emigrantes, concluída na quinta-feira. Foram anulados 35.331 boletins, de um total de 158.252 boletins recebidos de emigrantes portugueses. O PSD entende que a validação dos votos foi mal feita, porque alguns dos envelopes que chegaram do estrangeiro não vinham acompanhados do documento de identificação obrigatório e foram, por isso, considerados nulos por algumas mesas de apuramento de resultados. Noutras mesas, o entendimento foi diferente.

O PSD pretende que estes 35 mil votos sejam considerados como abstenção. Apesar de não pôr em causa a distribuição dos quatro deputados eleitos por aqueles círculos, a reclassificação poderá reflectir-se nas percentagens (resultados) finais. Já tinha havido uma primeira reclamação, também junto do Tribunal Constitucional, no dia em que os votos chegaram do estrangeiro.

O recurso ao Tribunal Constitucional por parte dos partidos só é possível nas 24 horas seguintes à afixação do edital com os resultados do apuramento dos votos dos emigrantes – que aconteceu nesta quinta-feira. Mas este recurso ao TC só pode também ser feito depois de os partidos terem feito a mesma reclamação junto das mesas de apuramento que funcionaram no pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa.

Tendo em conta que o presidente do TC já mandou notificar os mandatários das listas dos partidos concorrentes, estes têm outras 24 horas para responder – ou seja, até amanhã. Em seguida, o TC tem até 48 horas para reunir em plenário, decidir sobre a impugnação e comunicar a decisão à CNE. Estes prazos decorrem em dias seguidos, pelo que os juízes do Palácio Ratton terão que se pronunciar até meio do dia de segunda-feira.

Logo na quinta-feira, o Livre exigiu a realização de um “inquérito urgente” ao voto dos emigrantes e pediu uma reforma do sistema eleitoral a tempo das presidenciais de 2021. Para o partido, que elegeu pela primeira vez uma deputada à Assembleia da República, os resultados do voto emigrante “não espelham a vontade dos eleitores porque muitos votos nunca chegarão a ser contabilizados devido à abstenção forçada e ao anulamento de votos não intencionalmente nulos.”

“O aumento exponencial da participação dos portugueses residentes no estrangeiro nestas eleições legislativas vem corroborar a pertinência do recenseamento eleitoral automático que facilitou a sua proximidade à democracia nacional. Há, no entanto, ainda um longo caminho a trilhar para que a proximidade seja efectiva”, escreveu o partido em comunicado.

A Aliança também enviara uma missiva a todos os partidos que apresentaram candidaturas aos círculos da Europa e Fora da Europa com o objectivo de requerer ao Presidente da República e ao Ministério da Administração Interna a repetição das eleições legislativas nestes círculos. O movimento Democracia 21 e o Partido Popular Monárquico (PPM) decidiram apoiar a Aliança dadas as diversas falhas verificadas nos votos dos portugueses residentes no estrangeiro. No mesmo documento, a Aliança também defende a implementação do voto electrónico não presencial.