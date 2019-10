“Não creio que a intenção da ministra seja abandonar os territórios”

A ex-responsável pela Unidade de Missão para a Valorização do Interior (UMVI), Helena Freitas, desvaloriza a polémica sobre o artigo de opinião, que a próxima ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, assinou há dias no PÚBLICO, no qual escreveu que é necessário “assumir que há partes do nosso território onde não vai ser possível recuperar população e actividade económica” e onde Coesão Territorial significará “gerir o declínio”.

