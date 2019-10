Miguel Pinto Luz é candidato à liderança do PSD

Foi num vídeo de um minuto e 21 segundos que Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara de Cascais, se apresentou esta sexta-feira aos militantes do PSD como candidato à sucessão de Rui Rio. “Olá, bom dia! No seguimento da decisão anunciada pela comissão política nacional e sem querer incomodar, partilho consigo as razões que me levam a candidatar à liderança do PSD”, lia-se na mensagem assinada por Miguel Pinto Luz e que antecedia o vídeo.

"Encaro as próximas eleições para a liderança do PSD como uma oportunidade de reencontro com as aspirações dos portugueses”, diz o número dois de Carlos Carreiras em Cascais. Através de um “debate democrático”, Pinto Luz assume esperar que “possa renascer um PSD com a ambição de liderar um novo projecto de mudança para a sociedade portuguesa.

O autarca, que já dirigiu a distrital do PSD de Lisboa, promete “um projecto político capaz de ser alternativa ao projecto socialista que asfixia os sonhos dos portugueses e limita a liberdade de escolha”.

"Não é tempo para tacticismos não podemos esperar mais quatro anos. Eu, por mim, direi presente, direi que o futuro dirá presente. O meu nome é Miguel Pinto Luz e sou o vosso candidato à liderança do PS”, anuncia o candidato.