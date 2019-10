Os 12 desafios do novo Governo

Cada ministro que integra o actual executivo tem os seus desafios para quatro anos. Alguns vêm de trás, como o reforço do investimento, a melhoria dos serviços públicos ou a reorganização da floresta, e outros serão inesperados. Há um transversal: a presidência do conselho da União Europeia no primeiro semestre de 2021. António Costa assume que reforçou o núcleo duro da sua equipa com quatro ministros de Estado a pensar nele. A tomada de posse deste novo Governo, anunciou Marcelo Rebelo de Sousa, deverá acontecer na quarta-feira,dia 23, já com todo o executivo, incluindo secretários de Estado.