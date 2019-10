Modern Love: a coluna do New York Times é agora uma mini-série

Começou por ser uma coluna no New York Times, há 15 anos. Histórias reais — e extremamente pessoais — de "amor, perda e redenção" que, há quatro anos, começaram a ser lidas por actores e transformadas num podcast, para ouvir (e chorar e rir) no autocarro. Com estreia esta sexta-feira, 18 de Outubro, as histórias vão ser recriadas numa mini-série de oito episódios disponível na Amazon Prime Video, serviço de streaming também disponível em Portugal. So He Looked Like Dada. It Was Just Dinner, Right?, uma história de Abby Sher, de 2016, ou When The Doorman Is Your Main Man, escrita por Julie Margaret Hogben em 2015, são dois dos contos inspirados em histórias verídicas que foram adaptados para a série em Manhattan, que conta com Anne Hathaway, Andrew Scott, Tina Fey, Dev Patel ou Catherine Keener.

Num artigo publicado no blogue do New York Times, Maureen Ryan compara os episódios de meia hora "a uma camisola tricotada ou a um latte que fica bem no Instagram". Uma ideia para um fim-de-semana de chuva?