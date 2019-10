Breaking Bad: eles cozinham como quem “cozinha” metanfetaminas

A série Breaking Bad conferiu um novo significado à expressão to cook. "Cozinhar" passou a referir-se, também, à produção de um composto químico de efeito psicotrópico que dá pelo nome de metanfetamina — que, consta, nunca é a melhor opção de um cardápio, seja ele qual for. Mas a especialidade "culinária" de Walter e Jesse, de azul brilhante e pureza irrepetível, não faz parte do menu de The Breaking Bad Experience, um novo restaurante-bar em Santa Monica Boulevard, Hollywood, nos EUA.

O espaço abriu as suas portas a 16 de Outubro, uma semana após a estreia mundial de El Camino, o filme que dá continuidade à série. Lá, empregados vestidos a rigor com fatos de protecção amarelos servem heisenburgers, SAULsa nachos e cocktails "explosivos" feitos à base de reagentes químicos que prometem provocar "fogo-de-artifício" no estômago e no olhar. O cliente poderá também preparar as suas próprias bebidas "em laboratório", seguindo os passos de receitas de aspecto "científico", ao mesmo tempo que tira selfies junto a réplicas, em 2D, da caravana dos heróis do narcotráfico e do balcão do famoso restaurante Los Pollos Hermanos. Não é de abrir o apetite?