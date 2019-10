Guerra e paz do independentismo catalão nas ruas de Barcelona

O dia começou com contornos de festa em Barcelona e acabou com confrontos violentos entre a polícia e um grupo de manifestantes no centro da cidade da Catalunha. Ao início da noite desta sexta-feira, parte da cidade, junto à Via Laietana, é uma zona proibida — de lá saem apenas sons de sirenes e disparos de balas de borracha e a sombra do fumo do gás lacrimogéneo. Apesar da subida da violência para um novo nível, Madrid continua a falar em “moderação”.

