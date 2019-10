O Equador: do meio do mundo para o fim do mundo

Como o nome indica, o Equador está geograficamente situado no meio do mundo. Pois tudo leva a crer que o neoliberalismo decidiu realizar os seus exercícios de fim do mundo neste país. E, talvez por isso, encontrou no povo equatoriano um obstáculo difícil ou impossível de superar. O neoliberalismo, como todo o mundo sabe hoje, é a versão mais anti-social do capitalismo global, porque estritamente vinculada aos interesses do capital financeiro. Não reconhece outra liberdade que não a liberdade económica e, por isso, é-lhe fácil sacrificar todas as outras. A especificidade da liberdade económica é o ser exercida na exacta medida do poder económico que se tem para exercê-la e, por isso, o seu exercício implica sempre uma forma de imposição assimétrica sobre os grupos sociais que têm menos poder e uma forma de violência brutal sobre os que não têm nenhum poder, a grande maioria da população empobrecida do mundo. Tal imposição e violência traduz-se sempre na transferência da riqueza dos pobres (traduzidas nas magras políticas de protecção social do Estado) para os ricos e na pilhagem dos recursos naturais, e dos activos económicos quando os há. O Fundo Monetário Internacional é o agente encarregado de legalizar esta transferência que o povo vê como roubo e que se traduz nas violentas políticas de austeridade impostas pelo capitalismo financeiro. Os casos mais recentes deste processo vão da Grécia a Portugal (2011-2015), da Argentina ao Brasil. O que se passa no Equador representa o paroxismo, o momento de intensidade máxima da vontade destrutiva do neoliberalismo. Para salvaguardar o direito dos credores e das empresas multinacionais, o país foi posto a ferro e fogo, declarou-se um estado de excepção, assassinaram-se e feriram-se os manifestantes e provocou-se o desaparecimento de centenas de crianças. Foi uma estratégia maximalista e de fim de mundo, disposta a arrasar o país para fazer valer a vontade imperial e das elites locais ao seu serviço.

Continuar a ler