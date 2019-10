Chefe de gabinete de Trump admite troca de favores com a Ucrânia – mas depois recua e culpa os jornalistas

Os esforços do Partido Democrata para acusar o Presidente norte-americano, Donald Trump, de crimes puníveis com o seu afastamento do cargo, receberam um forte impulso de um dos sítios mais improváveis. Numa conferência de imprensa marcada por um outro anúncio polémico, na quinta-feira, o chefe de gabinete da Casa Branca admitiu que houve mesmo uma tentativa de troca de favores entre Trump e o Presidente da Ucrânia com objectivos políticos – precisamente a acusação que é feita para justificar a impugnação do Presidente norte-americano, e que Trump tem negado com veemência nas últimas semanas.

