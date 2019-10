Bomba dentro de mesquita mata 29 pessoas no Afeganistão

Uma bomba que explodiu no interior de uma mesquita no Afeganistão, durante as orações de sexta-feira, matou 29 pessoas e feriu mais de cem.

“O número de mortos pode aumentar à medida que as equipas de socorro retirem os corpos dos escombros”, disse Sohrab Qaderi, do concelho da província de Nangarhar, onde ocorreu o atentado.

Attaullah Khogyani, porta-voz do conselho, disse que o tecto da mesquita com a força da explosão.

O atentado não foi reivindicado até ao momento.