A grade do Adamastor já abriu e soltou elogios e protestos

Estávamos no Verão de 2018, a cidade explodia de turistas e o Miradouro de Santa Catarina, ponto de paragem para quem quer ver uma das mais belas vistas de Lisboa, era um local sempre sujo, com a sua pedra lioz pichada e pouco cuidado. Nessa altura, o então vice-presidente da autarquia, Duarte Cordeiro, anunciava que aquele espaço onde está uma estátua do Adamastor ia ser requalificado, com a promessa de que seria limpo e devolvido à cidade no fim desse Verão. Mas que voltaria a abrir com algumas alterações: uma vedação e horário de utilização limitado, fechando durante a noite.

O miradouro foi mesmo encerrado e seguiu-se então uma grande onda de contestação, que depressa fez realçar duas faces da mesma cidade: por um lado, os que defendiam que aquele espaço deveria continuar aberto e que a vedação seria uma tentativa de “higienização social"; por outro, os moradores que aplaudiam a iniciativa da autarquia, reclamando o direito ao descanso — que dizem não conseguir ter por causa dos que frequentavam o miradouro durante a noite — e acreditando também que com aquele local fechado os traficantes de droga que constantemente os assediavam iriam embora.

Um ano e três meses depois de discussão, de propostas e recomendações das várias forças políticas nos órgãos autárquicos, de reuniões com ambas as partes, a decisão inicial da autarquia prevaleceu e as obras acabaram por prosseguir. Há uma semana, o miradouro reabriu com vedação e horário de funcionamento: está aberto todos os dias das 7h30 e as 23h30.

A obra deu-lhe um gradeamento, semelhante ao que existe no Jardim de Santos, dois grandes pilares que sustentam o portão e um pequeno jardim junto à estátua do Adamastor (também agora protegido por grades). Uns avisos colocados na área ajardinada pedem que se respeitem os seus tempos de crescimento: “Espaço verde em consolidação. Não pisar. Obrigado”, com a respectiva tradução em inglês. Além da limpeza da pedra lioz, não foram feitas outras alterações de monta. Na manhã de quarta-feira, estavam ainda a ser feitas pequenas reparações e notava-se que algumas grades estavam já rabiscadas.

Vigília Lopes, residente na freguesia da Misericórdia e membro da associação de moradores “A Voz do Bairro”, foi um dos rostos a favor da construção da vedação e vê “com agrado a reabertura” do miradouro. “Nós, moradores, podemos usufruir novamente do espaço”, diz. “É uma zona que se tornou novamente calma”. Para já, quem mais lá tem acorrido são os turistas, nota a moradora. Ao final da manhã de quarta-feira, era também isso que o PÚBLICO via no local. Turistas que aproveitavam para tirar fotografias tendo como pano de fundo uma das mais bonitas vistas da cidade e enchiam a esplanada do quiosque que também já reabriu. “São grupos de turistas que não estão lá para destruir. Era isso que a gente queria”, diz a moradora.

“A vedação não resolve qualquer problema”

Quando o miradouro entrou em obras, admite Vigília Lopes, “os problemas diminuíram”. Refere-se ao ruído de quem ia para ali beber durante a madrugada e também a traficantes de drogas que se afastaram do miradouro, movendo-se, contudo, para as ruas adjacentes. “O problema agora está na Bica”, diz a moradora, notando que a zona continua a ser “problemática”.

Quem vive e trabalha naquela zona tem-se queixado do mau ambiente que ali se vive por causa do barulho, do lixo e do assédio constante de traficantes de droga que, por vezes, resvala para contactos mais violentos. Quem está contra a vedação faz questão de frisar o mesmo, insistindo que criar “barreiras” não resolverá problema nenhum.

“A vedação não resolve qualquer problema de insegurança”, diz ao PÚBLICO Manuel Pessôa-Lopes, curador artístico e membro do movimento Libertem o Adamastor. Congratula-se que o espaço tenha sido devolvido à cidade, mas mantém a posição de que o local não deve ser encerrado. “Não me parece que haja ali um cuidado em transformar um sítio apelativo para as pessoas se sentirem à vontade. Parece que há uma varanda em que é autorizada a entrada das pessoas”, nota. “Agora, sim, é uma espécie de gueto. É muito violento perceber que um espaço público tem uma forma de controlo”, diz. Se o problema do ruído e da droga se resolver, não será por causa da vedação, acredita o curador artístico: “Das duas, uma: ou há mais civismo ou policiamento de proximidade.”

É também isso que Vigília Lopes tem reclamado junto da autarquia. “Quando fizemos o abaixo-assinado, e pedimos para fechar o miradouro, pedimos também câmaras de videovigilância e mais policiamento”, diz a moradora. O vereador da Mobilidade e Segurança, Miguel Gaspar, garantiu-lhes numa reunião descentralizada da autarquia que, mal tivesse o aval do Ministério Administração da Interna e da Comissão Nacional de Protecção de Dados, a zona do Miradouro de Santa Catarina, seria das primeiras a ter videovigilância.

Uma solução transitória

Quando o projecto de requalificação do miradouro do Adamastor foi discutido e votado pelo executivo municipal, Fernando Medina admitia que a vedação pudesse ser uma solução “passível de ser transitória”, sendo avaliada pela câmara “num prazo de um ano da conclusão das obras”.

É pela retirada das “barreiras” que o movimento Libertem o Adamastor se vai continuar a bater. “Não se resolve esse problema criando barreiras. Vamos ter de criar portas e barreiras na cidade toda cada vez que acontece algum problema”, declara Manuel Pessôa-Lopes.

Vigília Lopes concorda com esta visão de se reavaliar o gradeamento, pensar se daqui a uns tempos continuará ou não a fazer sentido. “Nós concordamos com ele [Medina], mas a avaliação tem de ser feita num espaço de tempo razoável e tendo em conta o contexto da cidade”, diz a moradora. Isto porque, nota, é preciso olhar para o que está a acontecer noutras zonas da cidade. “Enquanto as pessoas que vivem na noite não souberem respeitar a liberdade dos outros não é aceitável que se reabra”.