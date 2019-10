Maquinistas denunciam má sinalização na Linha do Norte que ameaça segurança

“Isto parece uma lista telefónica!”. O desabafo do maquinista, na estação de Santa Apolónia, prestes a partir para mais uma viagem para o Porto, resulta da surpresa pelas várias páginas do modelo que o operador de circulação lhe acaba de entregar e que este terá de assinar. Nele constam as limitações de velocidade (afrouxamentos) que o seu comboio terá de cumprir ao longo da linha da Norte devido a obras em alguns troços ou por a via se encontrar degradada.

Continuar a ler