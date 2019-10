Crescimento económico da China é o mais baixo em 26 anos

A economia chinesa cresceu, no terceiro trimestre do ano, ao ritmo mais lento dos últimos 26 anos, afectada pela guerra comercial com Washington e pela queda do consumo doméstico, foi esta sexta-feira anunciado.

Entre Julho e Setembro, o Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 6%, um número ainda menor do que os 6,2% registados no trimestre anterior, de acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas chinês.

Nos três primeiros trimestres do ano, o PIB da segunda maior economia mundial cresceu 6,2%, indicou.

O comércio chinês tem sofrido com o aumento das tarifas dos Estados Unidos. No entanto, o maior impacto sobre o crescimento parece vir de dentro, com a queda da produção industrial e das despesas dos consumidores.

O New York Times destaca que a guerra comercial com os Estados Unidos é apenas uma parte do problema, com Pequim a enfrentar uma queda no investimento, nas vendas de automóveis e a braços com uma epidemia de febre suína que tem afectado um dos principais sectores da economia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O abrandamento económico chinês lança nuvens sobre o crescimento a nível mundial. “O maior risco para o crescimento global tem sido o corte do investimento devido à instabilidade gerada pela guerra comercial, pelo Brexit e pela situação no Médio Oriente”, disse um responsável da JP Morgan em Shangai ao Financial Times. “Vemos isto nos Estados Unidos, na União Europeia e agora também na China”.

Na semana passada, a China e os Estados Unidos anunciaram um princípio de acordo que traz tréguas ao conflito comercial entre os dois países, que já dura há 18 meses.

Embora ainda não sejam conhecidos os detalhes, este acordo alcançado pelos dois países que lutam pela liderança económica mundial poderá contribuir para contrariar a tendência de abrandamento que se regista neste momento em vários pontos do globo.