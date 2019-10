Sérgio Conceição quer FC Porto alerta para evitar surpresas na Taça

"Agora já não há jogos fáceis”. O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, aproveitou este cliché para chamar a atenção para a necessidade de respeitar o Coimbrões, emblema do terceiro escalão (é 10.º classificado na Série B do Campeonato de Portugal) que vai defrontar os “dragões” na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, no sábado à tarde (18h45), no Estádio de Pedroso. O objectivo é evitar que “aconteçam surpresas”.

“Há 20 anos havia esse tipo de discrepâncias, agora não. Nós temos de entrar respeitando o adversário, mas com vontade de o vencer. O conhecimento das individualidades do adversário é o primeiro passo a ter para evitar qualquer tipo de surpresas. Para ganhar um jogo é preciso ter todos os níveis de jogo no máximo. Hoje, os jogadores dos escalões inferiores têm mais qualidade do que tinham há 20 anos”, alertou o técnico.

Tendo em conta que este é um troféu que sempre lhe escapou enquanto treinador, Sérgio Conceição deixou bem claros quais os objectivos para a presente edição: “Fazer melhor do que há dois anos e no ano passado, ou seja, chegar à final e ganhar”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Pelo caminho, desta vez, já não terá o Sporting, rival com o qual acabou por perder a Taça de Portugal, na última presença no Jamor. De resto, o treinador do FC Porto não se mostrou surpreendido com a eliminação dos “leões” às mãos do Alverca, destacando a qualidade de algumas equipas das divisões inferiores.

“Vejo habitualmente jogos da II Liga, Campeonato de Portugal e distritais. Sei o que vale o Coimbrões, o Alverca, entre outras equipas. Aprende-se muito a ver jogadores dos escalões inferiores, muitos deles formados em clubes de topo. Fala-se muitos dos erros cometidos pelo Sporting, mas esquecem-se de valorizar o trabalho de grande mérito feito pelo Alverca”, assinalou.

Para este encontro, o FC Porto tem no departamento médico três atletas - Romário Baró, Marega e Corona -, mas Sérgio Conceição explicou a situação de cada jogador. “Corona continua lesionado, Marega tem feito treino condicionado e amanhã [sábado] será difícil estar no jogo. Baró já entrou no treino e pode integrar a convocatória”, revelou.