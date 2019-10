Morreu Jordão, antigo jogador do Sporting e do Benfica

O futebolista Rui Jordão, antigo atleta do Sporting e do Benfica, morreu esta sexta-feira aos 67 anos, confirmou o PÚBLICO junto de fonte oficial do clube de Alvalade. O antigo avançado encontrava-se internado no Hospital de Cascais, devido a um problema cardíaco, e tinha recebido recentemente a visita do presidente do Sporting, Francisco Varandas.

Jordão, nascido em Benguela, Angola, a 9 de Agosto de 1952, iniciou a carreira em 1971 no Benfica, onde alinhou até 1976. Depois de uma breve passagem por Espanha, onde jogou pelo Saragoça, ingressou no Sporting, onde cumpriu dez épocas e marcou 184 golos em 282 jogos, tornando-se num dos símbolos dos “leões” durante as décadas de 70 e 80.

Pelo Sporting, Jordão conquistou dois campeonatos nacionais (1979/80 e 1981/82) e duas Taças de Portugal (1977/78 e 1981/82). Antes, no Benfica, foi campeão quatro vezes e conquistou outra Taça de Portugal. Foi por duas vezes o melhor marcador do campeonato português, uma pelo Benfica (1975/76) e outra pelo Sporting (1979/80).

Representou por fim o Vitória de Setúbal, onde terminou a carreira em 1989.

Numa nota do site do clube da Luz, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, expressa “o mais profundo pesar” em nome pessoal e dos “encarnados”, manifestando ainda “as mais sentidas condolências para toda a sua família e ao Sporting Clube de Portugal”.

Pela selecção portuguesa, onde somou 43 internacionalizações, é sobretudo recordado pela meia-final do Campeonato da Europa de 1984, frente a França, onde marcou dois golos, não evitando contudo a eliminação de Portugal (2-3) nos últimos minutos do prolongamento.

“Jordão foi um jogador especial, uma figura ímpar que prestigiou todos os portugueses e nos fez arrancar aplausos e emoções fortes. A sua prestação no caminho para o Euro 84, e na nossa campanha em França, fez vibrar todo o país e foi digna de um verdadeiro campeão. À sua elegância e delicadeza em campo, Jordão deixa-nos igualmente um legado de resiliência e grande dignidade na sua vida pessoa”, declarou Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, no site da instituição.