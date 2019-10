Bruno Lage: “Comportamento sério durante os 90 minutos”

As exibições menos conseguidas do Benfica nos últimos jogos levantavam dúvidas sobre a resposta que iria dar na entrada em cena na Taça de Portugal, mas Bruno Lage mostrou-se satisfeito com a prestação dos jogadores no triunfo largo sobre o Cova da Piedade (0-4).

“Não coloco a segunda parte num nível melhor do que a primeira, porque a equipa teve um comportamento sério ao longo dos 90 minutos. Tivemos oportunidades de golo na primeira parte, podíamos ter feito o primeiro golo mais cedo. O golo surgiu numa situação em que procurámos as pequenas tabelas, o que era importante a jogar contra uma linha de cinco”, analisou o treinador das “águias”, em declarações à Sport TV.

"O colectivo vive da dinâmica dos dois avançados, da dinâmica dos dois médios, dos laterais com alas. Eles têm é que dar uma resposta como deram hoje”, acrescentou, quando interpelado sobre o entendimento entre De Tomás e Vinícius, antes de se debruçar sobre os objectivos para a prova.

“O Benfica é sempre favorito a chegar a uma final e vencer, independentemente do nível do adversário. Houve uma paragem longa, os jogadores foram sérios e tiveram uma atitude tremenda. E, agora, como sabem, temos de nos preparar para jogar de três em três dias”.