Nick Cave and The Bad Seeds apresentam Ghosteen em Lisboa

Ghosteen chegou de surpresa, anunciado uma semana antes do seu lançamento no blogue mantido por Nick Cave, The Red Hand Files. Duas semanas depois, outra boa novidade. Nick Cave and The Bad Seeds andarão em digressão pela Europa na próxima Primavera e o primeiro dos 19 países visitados será Portugal. Os concertos estão marcados para os dias 22 e 23 de Abril, no Campo Pequeno, em Lisboa.

Editado a 4 de Outubro, Ghosteen é um álbum peculiar, especial, na vasta discografia de Cave com os seus Bad Seeds, iniciada em 1984 com From Her To Eternity. O primeiro gravado de raiz após a trágica morte do seu filho Luke, em 2015, revela música no limite do beatífico mas profundamente dorida. Na crítica ao novo disco publicada no Ípsilon, Vitor Belanciano escrevia: “Não é apenas a música, que está muitas vezes mais próxima de algumas bandas sonoras para filmes que tem composto na companhia de Warren Ellis do que dos seus registos mais viscerais, é também a forma como o todo — atmosferas e poesia — acaba por ser expresso. Numa frase: confrontarmo-nos com o Cave actual é confrontarmo-nos com os nossos lutos, perdas e fragilidades”.

Ghosteen sucede a Push the Sky Away (2013) e a Skeleton Tree (2016), encerrando aquilo a que Nick Cave se foi referindo como uma trilogia. Nela, a sua música foi ganhando outras texturas, acompanhando a transformação de Cave enquanto compositor de canções e enquanto performer, mudança inevitavelmente marcada pela perda irreparável sofrida há quatro anos.

A digressão anunciada pela banda esta sexta-feira tem início em Lisboa, em Abril, e atravessará 19 países. Terminará no dia 17 de Junho na cidade israelita de Telavive e sucede ao espectáculo Conversations With Nick Cave que o músico australiano levou a vários palcos mundo fora. Nele, intercalava interpretações ao piano com conversas com o público presente (Portugal não foi incluído no roteiro, mas o Ípsilon assistiu a um dos concertos, em Amesterdão).

Os concertos no Campo Pequeno sucederão, em Portugal, à actuação de Nick Cave And The Bad Seeds no Nos Primavera Sound de 2018, num concerto à chuva que marcou de forma indelével aquela edição do festival.

Os bilhetes para os concertos de Abril de 2020, entre os 35€ e os 60€, estarão à venda a partir das 10h de 25 de Outubro em everythingisnew.pt, FNAC, Worten, El Corte Inglés, Agência ABEP, Masqueticket.com e Seetickets.com.