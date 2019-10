“Os sítios mais bonitos são os mais perigosos para os arquitectos”

Eduardo Souto de Moura

Uma grande exposição na Casa da Arquitectura que chega mais de um ano depois de Eduardo Souto de Moura ter ganho o Leão de Ouro em Veneza. “A figura do arquitecto artista acabou”, diz-nos nesta entrevista em que revê uma carreira de 40 anos e em que lamenta a falta de tempo para desenvolver os projectos. Por isso, em Matosinhos, não falta uma sala em que se procura mostrar o processo criativo do arquitecto do Porto. É um work in progress.