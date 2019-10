Depois do cancro, sou muito mais feliz

Há três anos, faltou-me o chão, aliás, como acontece a qualquer um a quem seja diagnosticado cancro. No meu caso foi na mama.

Sabia a família maravilhosa que tinha, o marido fantástico que um dia perante Deus prometeu estar ao meu lado na saúde e na doença e foi isso que aconteceu.

Todo este caminho difícil foi feito em família. A cada decisão médica, a cada resultado de exames, o Amável esteve sempre ao meu lado e, como que caídos do céu, apareciam os meus quatro filhos...

Acima de tudo, senti de um modo quase palpável, a presença de Deus sempre a retirar do meu caminho aquelas pedras mais difíceis que me impediam de avançar, em momentos em que nem a minha família as conseguia tirar.

Mal soube o diagnóstico, a minha primeira reacção foi: “Graças a Deus!” Sim, graças a Deus que o meu amigo indesejado fora detectado naquele momento. Por isso, mais tarde voltei à clínica para agradecer ao médico a sua perícia naquela ecografia. E ainda hoje dou graças a Deus por ele e por todos os profissionais de saúde que se atravessaram no meu caminho.

Todos os dias me colocava, e ainda me coloco, ao colo de Deus através da oração, pedindo para me encaminhar para onde Ele entenda, pois não há caminho mais seguro do que aquele que é feito ao colo de Deus.

No início, achava que teria medo de acordar no dia seguinte, mas afinal o outro dia é sempre muito mais bonito. Tudo é vivido com mais intensidade para não se perder um só segundo pois a vida é para ser bem aproveitada. Mudei muito a partir desse dia.

Afinal, há coisas e pessoas lindas nas quais nunca tinha reparado; e outras que não quero nunca mais reparar. Por isso, posso afirmar com toda a certeza que desde que tive cancro sou uma mulher muito mais feliz.

Comerciante